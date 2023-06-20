بنك الدم بمستشفى الملك عبدالله ببيشة يحصد شهادة الممارسة الجيدة من هيئة الغذاء والدواء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 5:49 مساءً

حصل بنك الدم بمستشفى الملك عبدالله ببيشة على شهادة الممارسة الجيدة لمنشآت الدم المعتمدة من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. وتفصيلاً، أوضحت "صحة بيشة" أن الحصول على شهادة الاعتماد جاء بعد التزام بنك الدم بالمستشفى، بالمعايير والشروط الموصى بها لمنشآت بنوك الدم من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتشديدًا على ضمان موثوقية وجودة الخدمات التي يقدمها المختبر وبنك الدم. يُذكر أن بنك الدم بمستشفى الملك عبدالله وخلال الربع الأول من العام 2023م، استقبل عدد 1457 متبرعًا، وفعّل 5 حملات ميدانية عبر العربة المتنقلة أسهم من خلالها 264 شخصًا بالتبرع بالدم، فيما وصل عدد المتبرعين في عام 2022م (3127) متبرعًا ، وتفعيل 14 حملة ميدانية عبر العربة المتنقلة تبرع من خلالها 713 شخصًا بدمائهم.

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