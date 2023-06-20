الجيش السوداني ينشر صورًا لحريق بمقر المخابرات

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محمد بن مسعود - الدمام - نشر الجيش السوداني صورًا اليوم الثلاثاء لما يبدو أنه حريق كبير بمقر المخابرات في الخرطوم، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويقع مقر المخابرات في المجمع نفسه الذي يضم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومقر إقامة الرئاسة.

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