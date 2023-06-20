انت الان تتابع "بر الوديعة" توزع الوجبات الغذائية والمشروبات على ضيوف الرحمن باستراحة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 6:00 مساءً

قامت جمعية البر الخيرية بالوديعة بتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة اليمن الشقيقة باستراحة الحجاج الوديعة. وقال مدير جمعية البر بالوديعة عبدالرحمن البريكي: إن الجمعية تقدم خدماتها للحجيج؛ حيث توزع الوجبات الغذائية والمشروبات البادرة والساخنة وسقيا الماء على مدار ٢٤ ساعة عبر الفرق التطوعية بمساندة كافة الجهات الحكومية. ورفع "البريكي" الشكر لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ومتابعة وإشراف محافظ شرورة موفق العنزي؛ على ما يولونه من اهتمام بالغ ومساهمتهم في تذليل العقبات. يشار إلى أن جمعية البر الخيرية بالوديعة تستقبل الحجيج منذ تأسيسها قبل قرابة 9 سنوات، وتقدم خدماتها لسكان الوديعة والحجاج والمعتمرين.

كانت هذه تفاصيل خبر "بر الوديعة" توزع الوجبات الغذائية والمشروبات على ضيوف الرحمن باستراحة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.