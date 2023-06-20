لوكاس مورا يقترب من اللعب في الدوري السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 7:27 مساءً

بات البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ذكرت صحيفة “UOL” البرازيلية أن اللاعب البرازيلي في طريقه إلى دوري روشن السعودي، وهناك منافسة بين ناديين على خدماته. ولم تكشف الصحيفة عن اسم الناديين المتنافسين على التعاقد مع مورا، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع أحدهما، ويعد الأقرب للفوز بخدمات اللاعب. انتهت مسيرة اللاعب البرازيلي مع النادي اللندني بعدما أعلن توتنهام رحيل اللاعب بعد 5 سنوات قضاها بالقميص الأبيض منذ عام 2018، وشارك مورا في 219 مباراة، وسجل 38 هدفًا منذ وصوله إلى إنجلترا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2018.

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