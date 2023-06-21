انت الان تتابع برعاية "الطاقة".. "شل" توقِّع اتفاقية لافتتاح محطات وقود بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 8:50 مساءً

تحت رعاية وزارة الطاقة، وقَّعت شركة شل العالمية "Shell"، اليوم، مع مجموعة أسياد القابضة، اتفاقية لافتتاح محطات وقود تحمل العلامة التجارية الخاصة بـشركة شل في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع افتتاح أولى محطات الوقود في الربع الرابع من هذا العام 2023م، في مدينة الرياض. وتأتي هذه الاتفاقية ثمرة لمساعي اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود برئاسة وزارة الطاقة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية لتطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، من خلال دخول أكبر الشركات العالمية للمشاركة في هذا القطاع بتطوير سياسات وبرامج وخطط تحولٍ تنموية عالية الكفاءة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكانت وزارة الطاقة وقَّعت اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا العام؛ وذلك لتمكين المستثمرين من الحصول على حق الامتياز التجاري من المنشآت المؤهلة؛ بهدف تحسين مستوى المنافسة، وتحقيق مستهدفات الوزارة؛ لضمان أمن وموثوقية الإمدادات وتحسين هيكلة القطاع.

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