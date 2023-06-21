اشتباكات بين النزلاء في سجن النساء يوقع 41 قتيلاً قرب العاصمة الهندوراسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 9:01 مساءً

أعلنت الشرطة أن اشتباكاً بين عصابات متناحرة خلف 41 قتيلاً على الأقل الثلاثاء في سجن للنساء قرب العاصمة الهندوراسية، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الشرطة أدغاردو باراهونا أن "41 شخصاً قتلوا" على الأقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومتراً شمال العاصمة تيغوسيغالبا. وبحسب وكالة رويترز، اكتشفت السلطات الهندوراسية 25 جثة محترقة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء، وفقاً للمتحدث باسم مكتب المدعي العام، وذلك يوم الثلاثاء بعد تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن. وأفاد المتحدث يوري مورا بأن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في ظل تقارير وسائل الإعلام المحلية عن اندلاع أعمال شغب في السجن الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومتراً من العاصمة تيغوسيغالبا. وتعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 سجيناً في معركة عصابات في سجن في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصاً في حريق في عام 2012.

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