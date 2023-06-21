انت الان تتابع الدرعية تستضيف جولتي فورمولا إي 2024 الثانية والثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الرياضة، يوم الثلاثاء، استضافة الدرعية التاريخية، الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر لمنافسات بطولة العالم سباق "إي بي بي إي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية"، خلال الفترة من 26 حتى 27 يناير 2024، على حلبة الدرعية.

وبث الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو من نسخ سابقة لبطولة فورمولا إي، التي جرت على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.595 كلم، كما تضمنت المقاطع أيضًا أبرز المعالم في منطقة الدرعية المستضيفة للحدث العالمي.

وتستضيف الدرعية سباق فورمولا إي للمرة السادسة في تاريخها آخرها نسخة 2023 التي جرت في يناير الماضي تحت مسمى "سباق كور الدرعية إي بري 2023" بمشاركة 22 متسابقًا من 11 فريقًا عالميًا.

وتقع حلبة الدرعية، التي تمتد على مسافة 2.495 كم، على مشارف العاصمة السعودية الرياض، وتقع ضمن المناطق التاريخية المحيطة والمدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، وتتضمّن 21 منعطفًا. وتعد الدرعية الحلبة المفضلة للسائقين باعتبارها واحدةً من أكثر الحلبات تطلبًا ضمن الموسم لموازنة إدارة الطاقة والقوة المباشرة.