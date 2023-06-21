كاريمان أبو الجدايل تتبرَّع للمتحف الأولمبي بالزي الرسمي الذي شاركت به في أولمبياد "ريو 2016"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 10:08 مساءً

تبرعت لاعبة المنتخب السعودي كاريمان أبو الجدايل بالزي الرسمي الذي شاركت به في أولمبياد ريو 2016 للمتحف الأولمبي في لوزان السويسرية أمس الثلاثاء، الخاص بأول مشاركة لها بالأولمبياد. وعبَّرت اللاعبة الحاصلة على أول ذهبية رياضية في تاريخ المشاركات النسائية السعودية على مستوى المشاركات الدولية لعام 2019 في رياضة التجديف عن سعادتها؛ كونها أصبحت أول رياضية سعودية توقِّع على جدار الأولمبيين في اللجنة الأولمبية الدولية. ونشرت اللاعبة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قالت فيها: "سعدت بتسليم الزي الذي ارتديته في ريو 2016 للمتحف الأولمبي بمدينة لوزان". وتابعت: "سعدت أيضًا بزيارة مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية، وتكريمي بالشهادة الأولمبية، وتوقيعي على جدار الأولمبيين؛ لأكون أول رياضية سعودية تفعل ذلك". وختمت التغريدة بالقول: "لا يمكن وصف فخري وامتناني بتمثيل وطني الغالي في أكبر محفل رياضي، وتوثيقه تاريخيًّا". يُشار إلى أن كاريمان أبو الجدايل أول عداءة سعودية ضمن الألعاب الأولمبية لعام 2016 في ريو دي جانيرو، التي أقيمت في البرازيل، وحصلت على المركز السابع في (سباق المئة متر جري)، قبل أن تتجه إلى رياضة التجديف عام 2019.

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