انت الان تتابع الخطوط السعودية تتقدم 11 مركزاً عالمياً في تصنيف سكاي تراكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تقدمت الخطوط السعودية 11 مركزاً في تصنيف "سكاي تراكس" بحصولها على المركز 23 في ترتيب أفضل شركات الطيران عالمياً لعام 2023م، من واقع التصويت الذي شارك فيه ملايين المسافرين حول العالم، وجاء إعلان ذلك خلال معرض باريس الجوي 2023 "لوبورجيه" في نسخته 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت الخطوط السعودية قد قفزت من المركز 82 إلى 51 في عام 2017 وإلى المركز 26 في عام 2021 وحصلت لقب أكثر شركات الطيران تحسناً في كلا العامين.

وتعد جائزة «سكاي تراكس» السنوية، التي أطلقت في عام 1999، بمثابة جائزة الأوسكار في صناعة الطيران، كما أنها أهم معيار عالمي للتميّز بين شركات الطيران بالعالم.