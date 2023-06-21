انت الان تتابع عوالق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.

كانت هذه تفاصيل خبر عوالق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.