روسيا تشن هجوماً على كييف بطائرات مسيّرة انتحارية إيرانية الصُنع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 5:24 صباحاً

شنّت روسيا هجوماً بعشرين طائرة مسيّرة من نوع شاهد كاميكازي إيرانية الصُنع، على العاصمة الأوكرانية كييف. استهدفت هجمات روسية جديدة "كثيفة" ليل الإثنين الثلاثاء كييف ومدينتَي لفوف وزابوريجيا، على ما ذكرت السلطات العسكرية الأوكرانية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا على الفور. وكتبت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف عبر تليغرام "هجوم جوي كثيف جديد على العاصمة"، موضحة أن مسيّرات متفجرة هاجمت المدينة على دفعات من جهات مختلفة. وتم استهداف البنية التحتية في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، كما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية يوم الثلاثاء. قال رئيس الإدارة العسكرية في لفيف ماكسيم كوزيتسكي، إن الهجوم لم يُوقع إصابات. وفقاً لتقرير عسكري، قدّمته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قامت الدفاعات الجوية بإسقاط 28 طائرة من دون طيّار من مجموع 30 طائرة استخدمتها روسيا في الهجوم على المدينتَيْن.

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