مصر.. إصابة 14 شخصاً بالدقهلية في معركة بالأسلحة النارية بين عائلتَيْن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 5:25 صباحاً

أُصيب 14 شخصاً في مشاجرة نشبت بين عائلتَيْن بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة، شمال محافظة الدقهلية المصرية، إثر خلافٍ على ممرٍ مائي بين الأراضي الزراعية. وتلقى مدير أمن الدقهلية، أمس الثلاثاء، إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عائلتَي زرومبة والعجيري بناحية قرية الشبول بنطاق المركز، حيث تبيّن أن المشكلة بين العائلتين تعود إلى خلافٍ على ممر مائي (قناية). وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الطرفَيْن استخدما أسلحة نارية في المشاجرة، التي أدّت إلى إصابة 14 شخصاً حُولوا للمستشفى لإسعافهم. وذكر موقع "مصر تايمز" أن محضراً بالواقعة قد حُرّر حول الحادثة، لعرضه على النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.

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