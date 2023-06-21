انت الان تتابع للطلاب.. 5 نصائح من "الصحة" لمذاكرة أكثر إنتاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 5:32 صباحاً

وجّهت وزارة الصحة مجموعة النصائح للطلاب للحصول على نسبة تحصيل أفضل ومذاكرة أكثر إنتاجية خلال اليوم الدراسي. وحثّت الوزارة عبر تطبيق "عش بصحة"، على أخذ راحة من 5-10 دقائق في كل ساعة مذاكرة كنصيحة أولى، ثم تناول الوجبات المتوازنة ذات القيمة العالية. وتابعت، أن ثالث النصائح تتمثل في الحرص على ممارسة النشاط البدني خلال قضاء أوقات الراحة، مع عدم وجود مصدر إلهاء، والحرص على أخذ كفايتك من النوم سبع ساعات فأكثر.

كانت هذه تفاصيل خبر للطلاب.. 5 نصائح من "الصحة" لمذاكرة أكثر إنتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.