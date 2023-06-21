انت الان تتابع عمليات البحث عن الغوّاصة السياحية "تيتان" تتواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 5:54 صباحاً

أكّد خفر السواحل الأميركيون، الأربعاء، أن جهاز سونار رصد "أصواتاً تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغوّاصة السياحية "تيتان"، التي فُقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تايتانيك شمالي المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص. وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر، أن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتاً تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تمّ نقل عمليات آلية موجّهة عن بُعد لمحاولة تقصّي مصدر الأصوات"، مضيفين أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة". ووفق التقارير، فقد اكتشفت طائرة كندية انضمت إلى حملة البحث عن "تيتان" ضجيجاً بالقرب من موقع فقدان الغواصة بعد نشر عديدٍ من أجهزة السونار "السونوبويز" التي تلقى في البحر بوساطة الطائرات للرصد عمّا يوجد تحت الأعماق، وإرسال المعلومات من خلال جهاز بث. ورصدت الطائرة الكندية ما يشبه "أصوات قرع في المنطقة كل 30 دقيقة"، وفق التقارير، التي لم تؤكّد التوقيت الدقيق لذلك، إلا أنها بيّنت أنه تم نشر "سونار" إضافي بعد 4 ساعات، وما زال صوت القرع الذي لم يتأكّد سببه مسموعاً.

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات البحث عن الغوّاصة السياحية "تيتان" تتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.