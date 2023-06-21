انت الان تتابع لفتة لاقت إعجاب المجتمع الحائلي.. تمنّت حضور والدها المُتوفى حفل تخرُّجها وكرَّمها رئيس الجامعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

في لفتة إنسانية وأبوية حانية، كرَّم رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، الطالبة مرزوقة سالم؛ التي غرّدت في يوم حفل تخرُّج الجامعة، مخاطبة والدها المُتوفى الذي تمنت حضوره.

وحرص "الشريف"؛ على حضور والدة الطالبة معها وتكريمها على هامش تكريمه الفِرق العاملة في حفل التخرُّج للعام الجامعي 1444هـ، الأمر الذي أكّد من خلاله أنه الوالد للطالبة بعد رحيل والدها -رحمه الله- مُقدماً شكره لوالدتها التي حرصت على تربية ابنتها ودعمها حتى تخرجها.

وأكّد للطالبة أنها ستحمل اسم والدها -رحمه الله- عالياً من خلال انخراطها في سوق العمل والمساهمة في تنمية هذا الوطن الغالي.

وكانت الطالبة مرزوقة سالم قد غرّدت يوم حفل التخرُّج بـ "بوسط فرحتي بيوم التخرج كنت أردد بداخلي "يبه هناي اليوم ليتك حضرته.. أكثر يوم تمنيت أبوي بجنبي وأشوف الفرح بعيونه، الله يجمعني فيك بجنات النعيم يا بعد روحي".

ولقي تكريم الجامعة للطالبة تفاعلاً بين أوساط المجتمع الحائلي الذي ثمّن لـ"الشريف"؛ هذه اللفتة الحانية التي ستُسهم في تشجيع الطالبة وتشعرها بفرحة التخرُّج.

وشكرت الطالبة، رئيس جامعة حائل من خلال تغريدة لها، قالت فيها "أشكر الرئيس وجامعة حائل عامة على تفضلهم بمشاركتهم لي فرحتي وتكريمي بهذه الشهادة التي هي وسامٌ على الصدر ومكافأةٌ أعتز بها وأفخر، لن أنسى هذا اليوم الجميل ما حيّيت وأسأل الله -العلي القدير- أن أكون عند حُسن الظن دائماً".