انت الان تتابع لقطات أفزعت فرنسا.. شاهد ما فعله متشرد بطفلة وجدتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

رصدت كاميرا مراقبة، لحظةً وصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ"المروعة"، لمتشرد يعتدي على جَدّة مُسِنّة ويحاول خطف حفيدتها أمام منزلهما.

وحسب موقع "20 دقيقة" الفرنسي، فقد وقع الحادث حوالى الساعة 5:30 مساء يوم الاثنين الماضي، بمدينة بوردو.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الضحيتين هما جدة تبلغ من العمر 73 عامًا، وحفيدتها البالغة من العمر 7 سنوات، أما المعتدي فلا يتجاوز عمره 29 عامًا.

ويُظهر الفيديو، الذي أثار ضجة في فرنسا، الشاب يتحين الفرصة للانقضاض على الجدة وحفيدتها، اللتين كانتا تقفان أمام باب منزلهما في الشارع.

وحين شعرت الجدة بالخطر، حاولت الدخول إلى المنزل وإغلاق الباب، قبل أن يهاجمهما المتشرد، الذي شرع في الاعتداء عليهما بوحشية ورماهما على الأرض.

وبعد ذلك، حاول المعتدي اختطاف الطفلة؛ لكنها هربت منه وعادت في اتجاه جدتها. وحين أدرك المتشرد أنه في خطر، اختفى عن الأنظار.

وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة الفرنسية أنه تم القبض على مشتبه به "معروف لدى الشرطة".

وقالت إن عملية توقيف المتهم جرت بعد أقل من ساعتين؛ بفضل لقطات الفيديو وأقوال شهود عيان.