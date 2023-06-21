انت الان تتابع استعداداً لموسم الحج.. وزير الصحة يتفقّد سير العمل بالمنشآت الصحية في محافظة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 6:57 صباحاً

تفقّد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس، عديداً من المرافق والمنشآت الصحية في محافظة جدة، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، وجاهزية المنشآت الصحية خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، وفق الخطة المعدة لها، لتقديم أجود وأرقى الخدمات الصحية التي تعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- على صحة وسلامة ضيوف الرحمن. واستهل وزير الصحة جولته التفقدية بزيارة مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث زار العيادة الطبية بصالة مبادرة "طريق مكة"، إضافةً إلى المركز الطبي الرئيس بمدينة الحجاج بالمطار، حيث اطلع على استعدادات المركز لتقديم خدماته للحجاج، إضافةً للإجراءات الوقائية بالمنافذ، ودليل الإجراءات والإرشادات، وتطبيق الاشتراطات الصحية، كما شاهد خدمة النقل الإسعافي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، مشيدًا بالإجراءات والجهود التي تقدمها الهيئة في موسم الحج. وزار وزير الصحة مجمع الملك عبدالله الطبي، وتفقّد أقسام الطوارئ، والعناية المركّزة، والتنويم، مطمئناً على صحة المرضى المنوّمين من ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم. ورافق معاليه خلال جولته التفقدية مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة في وزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي.

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