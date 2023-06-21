انت الان تتابع تفعيلاً لمبادرة حفاوة.. "شؤون الحرمين" تستقبل ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، أمس، ضيوف الرحمن القادمين عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ضمن مبادرة "حفاوة" التي أطلقتها الرئاسة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي، أن هذا التواجد يأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليعكس اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتقديم الخدمات كافة؛ تسهيلاً لأداء مناسكهم بيسرٍ وسهولة.

كانت هذه تفاصيل خبر تفعيلاً لمبادرة حفاوة.. "شؤون الحرمين" تستقبل ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.