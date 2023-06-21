بالصور.. رصد ميكروباص ينقل 10 ذبائح مجهولة المصدر في السيل الكبير

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محمد بن مسعود - الدمام - رصدت أمانة محافظة الطائف -ممثلة في "بلدية السيل الكبير"- من خلال مراقب الفترة المسائية، سيارة ميكروباص في السوق القديم بالسيل الكبير، وكانت تحمل على متنها عشر ذبائح من الأغنام مجهولة المصدر، وكمية من الأكياس المعبأة بالأكباد، في طريقها إلى أحد المطاعم على الأرجح.

وتم حجز المركبة الناقلة غير المخصصة لنقل المواد الغذائية، في مقر البلدية؛ وذلك لحين إكمال الإجراءات النظامية حيال حالة الضبط.

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