"مستشفى ينبع العام" يحصل على تجديد اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 10:25 صباحاً

حصل مستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، على تجديد الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. وحقق المستشفى درجة متقدمة بنسبة اجتياز معايير متطلبات السلامة الوطنية (ESR) بنسبة 92.65%، وجاء الاعتماد دليلًا على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى. جدير بالذكر أن اللجنة اطلعت على جميع الإجراءات والسياسات العملية في الجودة والسلامة؛ حيث وجدت أن المستشفى يُوَفّر الرعاية الطبية وفق المعايير التي وضعتها؛ بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية والفنية والهندسية والإدارية من خلال تطبيق كل المعايير والمتطلبات الصحية المحلية؛ للنهوض بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

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