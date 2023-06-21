انت الان تتابع أكثر من 500 فني ومشرف صيانة ومراقب يستقبلون الحجاج في ميقات قرن المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 10:34 صباحاً

كثّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها لخدمة ضيوف الرحمن لهذا العام 1444هـ، في ميقات السيل الكبير "قرن المنازل"، بتوفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. وكلّفت الوزارة أكثرَ من 500 فني ومشرف صيانة ومراقب يعملون على مدار الساعة لاستقبال الحجاج، ومتابعة سير العمل، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، إضافة لتكليف عدد من الأئمة والدعاة بإلقاء الدروس والكلمات عقب الصلوات المفروضة. ووفّرت الوزارة مقرات لتوزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية بأكثر من 40 لغة عالمية، إلى جانب توفير خدمة الاتصال المرئي للإجابة على استفسارات الحجاج وبلغات عالمية. وأتاحت الفرصة للمواطنين الراغبين في التطوع، عبر طرح مجموعة كبيرة من الفرص التطوعية التي تستهدف 1200 متطوع ومتطوعة، يشاركون في توزيع المطويات والكتيبات الإرشادية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات ومياه زمزم.

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