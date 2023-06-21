انت الان تتابع "روبلوكس" تتيح لأول مرة لمنشئي المحتوى خاصية تجعلها منصة لـ"جميع الأعمار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
21 يونيو, 2023, 11:00 صباحاً
أعلنت الشركة المشغلة للعبة "روبلوكس"، أنها ستتيح لأول مرة خاصية جديدة تجعل منها "منصة لجميع الأعمار".
وأوضحت "روبلوكس"، في بيان رسمي أن ستسمح لمنشئي المحتوى لأول مرة بإمكانية إنشاء شخصيات أو أشخاص تبلغ أعمارهم 17 عاما أو أكبر من ذلك.
وأشارت اللعبة إلى أن "روبلوكس" باتت أكثر شيوعاً بين الأطفال والمراهقين، لكنها بهذه الخاصية ستصبح رسمياً صديقة للعائلة، حيث يمكنها أن تنشئ شخصيات أعمارهم 17 عاماً أو أكبر.
وأفادت المنصة بأنها اتخذت هذا القرار بعدما وجدت في إحصائياتها أن 38 في المائة من المستخدمين النشطين يوميًا أكبر من 17 عامًا.
وأظهرت أن الخاصية الجديدة على "روبلوكس" سيمكن من خلالها عرض مواضيع وقصص أكثر نضجاً في البرامج التلفزيونية والكوميديا الارتجالية، من دون أن توضح إذا ما كان ذلك سينطوي عليه بعض أنواع المحتوى غير الملائمة للأطفال من عدمها.
ولكن طمأنت "روبلوكس" مستخدميها بأن الوصول إلى هذا المحتوى سيكون بعد التحقق من العمر عن طريق تحميل صورة رخصة القيادة أو الهوية الخاصة بالشخص بجانب صورته الشخصية للتحقق من هويته.
وأضافت بقولها "هذا النظام سيوفر ثقة أكبر بشأن عمر الأشخاص وهويتهم، وقد نضيف مزيداً من الطرق للتحقق من العمر في المستقبل".
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