انت الان تتابع "الصحة" تعلن جاهزية مستشفى النور في مكة لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 11:42 صباحاً

أكمل مستشفى النور التخصصي عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي جاهزيته بخطة متكاملة؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية والعلاجية والطبية والتشخيصية والوقائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ. وأوضحت "الصحة" أن الخطة ركّزت على تدعيم كامل الطاقات الآلية والبشرية والطبية والتمريضية والسريرية بما يحقق توجيهات القيادة الرامية إلى توفير الخدمات الطبية المتكاملة لضيوف الرحمن؛ ليتمكّنوا من أداء الحج في يسر وسهولة. وأشارت إلى أن المستشفى يعمل بطاقة سريرية تبلغ 500 سرير، وتم إعادة توزيع القوى العاملة بالمستشفى، وإعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والحرجة، إضافة إلى فتح عيادات تخصصية على مدار الساعة؛ لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ تعمل طيلة موسم الحج، إلى جانب تجهيز قسم ضربات الشمس والإجهاد الحراري بسعة سريرية تبلغ 10 أسرّة، تحت إشراف قسم الطوارئ لاستقبال مرضى الإجهاد الحراري وضربات الشمس على مدار 24 ساعة، وتجهيز قسم خاص للمرضى المتحسنين بطاقة سريرية تبلغ 46 سريرًا لتسهيل إجراءات الخروج وتحسين معدل دوران الأسرة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة لتصبح 53 سريرًا من ضمنها 24 سريرًا للعزل السلبي.

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