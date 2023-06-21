أمين الأمم المتحدة ينتقد النقص المزمن في تمويل المساعدات الإنسانية في العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 11:50 صباحاً

انتقد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الأربعاء) النقص المزمن في تمويل المساعدات في أنحاء العالم بالرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية. وقال "جوتيريش" لهيئة الشؤون الإنسانية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة: "إن النقص المزمن في التمويل والمستويات غير المسبوقة للاحتياجات الإنسانية يدفعان النظام إلى حافة الهاوية". وأوضح أن نداء الأمم المتحدة الإنساني العالمي لم يتلقّ سوى 20 بالمائة من التمويلات اللازمة مع قرب انقضاء النصف الأول من 2023، وفقاً لـ"رويترز". ولفت "جوتيريش" إلى أن نقص التمويل يُسبب أزمة داخل أزمة، ومن دون حل لأزمة التمويل فإن التخفيضات ستكون أمرًا حتميًا.

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