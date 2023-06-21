أمريكا تقدّم مساعدات اقتصادية جديدة لأوكرانيا بـ1.3 مليار دولار

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدّم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1.3 مليار دولار.

وفي مؤتمر اقتصادي لدعم أوكرانيا وتعافيها في لندن، قال "بلينكن": "يتعين علينا بناء أوكرانيا عسكرياً بما يكفي؛ لحمايتها على المدى الطويل".

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