شاهد.. "عبدالله بن بندر" يقف على جاهزية قوات الحرس الوطني المشاركة في الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 11:57 صباحاً

وقف الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اليوم على جاهزية قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة ضمن مهام الحج الأمنية تحت شعار "بسلام آمنين". وشهد الأمير عبدالله الاستعراض الذي نظمته قوات الوزارة المُشاركة لهذا العام 1444هـ. وكان في استقبال وزير الحرس الوطني لدى وصوله مقر الحفل بمركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، رئيس الجهاز العسكري بالوزارة المكلف اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري، وعدد من قادة ورؤساء ومديري الهيئات والإدارات، ثم عُزف السلام الملكي. وبدأ الحفل المعدّ لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني، مقدراً الجهود التي تبذلها الوزارة في المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. بعد ذلك، استمع وزير الحرس الوطني لإيجاز عن قوة الحرس الوطني المشاركة في مهمة الحج؛ التي تهدف إلى رعاية أمور قاصدي المشاعر المقدسة وتوفير أعلى درجات العناية والحرص والاهتمام. ثم شاهد عدداً من العروض لقوات الوزارة بالقطاع الغربي التي اشتملت على كتل الهرولة واستعراض الآليات المشاركة في مهمة الحج، إضافة إلى العرض المرئي لمهام قوات الحرس الوطني بمنطقة مكة المكرمة، بعدها شكلت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الكتلة البشرية بعبارة "حج آمن". وفي ختام الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم غادر وزير الحرس الوطني مقر الحفل.

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