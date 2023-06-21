ضبط 16 شخصًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مكة والمدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 12:02 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مُخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضحت أنه تم ضبط 12 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية المصرية، و3 مواطنين، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم. وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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