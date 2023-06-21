"الضمان الصحي" يقدم عدة نصائح للحجاج للوقاية من الجفاف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 12:06 مساءً

قدّم مجلس الضمان الصحي، مجموعة من النصائح لضيوف الرحمن؛ للوقاية من الجفاف أثناء أداء مناسك الحج. وأوضح "الضمان الصحي"، عبر "إنفوجرافيك" نشره اليوم الأربعاء، في منشور تحت عنوان: كيف تقي نفسك من الجفاف في أثناء أداء مناسك الحج؟ أن الجفاف يصل عندما تكون كمية المياه التي يحصل عليها الجسم أقل من الكمية المفقودة عن طريق القيء أو الإسهال أو الزفير أو العرق أو التبول. ونصح للوقاية من الجفاف بـ: شرب كميات كافية من الماء، وتناول الفاكهة والخضراوات التي تحتوي على نسب عالية من الماء، والتقليل من تناول الأطعمة المالحة والحارة، إضافة إلى التخفيف من مشروبات الكافيين.

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