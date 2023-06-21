انت الان تتابع النصر يتوصّل إلى اتفاق مع حكيم زياش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 1:41 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي توصّل لاتفاق شفهي كامل مع النصر للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضاف أنه تم التوافق على البنود الشخصية، وأن العقد يمتدّ حتى صيف 2026. وأوضح أنه إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فإن الاتفاق بين الناديين سيحصل قريبًا، وتحضّر العقود ثم تراجع تمهيدًا للتوقيع عليها. وتابع رومانو: أن تشيلسي لن يكتفي فقط ببيع حكيم زياش، بل هناك مفاوضات للاستغناء عن أكثر من لاعب للأندية السعودية، بينهم السنغاليان: خاليدو كوليبالي "الهلال"، والحارس إدوارد ميندي "الأهلي".

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