انت الان تتابع عبر خطة تتبنى منهجيات علمية.. "الالتزام البيئي" يعيد الحياة إلى ألف موقع متدهور بيئيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. علي الغامدي عن خطة وطنية تهدف إلى تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا في مختلف مناطق السعودية والناتجة عن مخالفات لبعض المنشآت العاملة في قطاعات صناعية وزراعية في أراضٍ مهجورة تركت أثرًا على المياه الجوفية والتربة.

وقال "الغامدي": بدأ المركز في إعداد دراسات لحصر وجمع البيانات اللازمة عن تلك المواقع المتدهورة وتقييم الوضع البيئي لمواقع التعدين المهجورة ومواقع استخراج المواد، والمحاجر ومقالع الصخور والمعادن والخامات، ومناهل الرمال ومواد البناء، كما تتضمّن الأراضي الزراعية المتدهورة والمهجورة والتي نتج عنها استنزاف الموارد الطبيعية أو تدمير الموائل البيئية أو انقراض الحياة الفطرية أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للأداء البيئي في المركز د. عبدالرحمن الشهري، أن أهمية هذه الخطة الوطنية تكمن في وقف التدهور البيئي، والذي سبب تغيرًا في طبيعة البيئة المحيطة بتلك المواقع وأخلّ بالتوازن الطبيعي بين العناصر الطبيعية للأرض بشكل مباشر أو غير مباشر، والذي تسببت بتدهور في الأوساط البيئية وتأثيرًا على الصحة العامة.

وأضاف: ستعمل الخطة الوطنية وفق منهجيات علمية تبدأ بجمع العينات، ومن ثم تحليلها لتحديد عناصر التلوث.

وأردف "الشهري": سينفذ المشروع الوطني القيام بمسح ميداني لـ1000 موقع متدهور بيئيًا على مستوى جميع مناطق المملكة، ومن ثم إعداد دراسات بيئية تفصيلية لعدد 130 موقعًا بيئيًا، وسيعمل على تطبيق واتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة لمنع استمرار تلويث الأوساط البيئية، ومن ثم إعادة تأهيلها عبر خطط تصحيح سيتم الانتهاء منها خلال 29 شهرًا.