"آركو" تنسّق مع جامعة الدول العربية لعقد ورشة عن "نظام الإنذار المبكر"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 3:59 مساءً

باركت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية في اليوم الثاني لاجتماعاتها للدورة 55، التي انعقدت في تونس، برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط؛ نظام الإنذار المبكر الذي يعمل به المركز العربي للاستعداد للكوارث في التعامل مع الكوارث الطبيعية من مرحلة الرصد، ثم التنبؤ، فالتعامل مع إدارة الكارثة حين وقوعها؛ امتدادًا لمرحلة التعافي، بالتواصل مع المراكز المماثلة في مقارّ الهلال الأحمر - الصليب الأحمر في الدول العربية. وأكدت على الاستفادة من النظام من قِبل المعنيين بخدمات الكوارث على مستوى الوطن العربي، مشيرةً إلى أهمية التعريف بنظام الإنذار المبكر. وقرّرت اللجنةُ العليا تنظيمَ ورشة عمل تحت عنوان "نظام الإنذار المبكر"، وأن يتم التنسيق فيما بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"؛ لوضع البرنامج الزمني للورشة، وتحضير مادتها، وتنطلق تحت مظلّة جامعة الدول العربية، بمشاركة أعضاء لجنة التنسيق العليا. وكانت المنظمة العربية قد شاركت في اجتماع اللجنة العليا بورقة عمل عن نظام الإنذار المبكر.

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