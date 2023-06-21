بريطانيا.. القبض على مهاجم طعن شخصين في لندن

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطةُ البريطانية، اليوم "الأربعاء"، القبضَ على رجل بعد حادث طعن في مستشفى ميدلسكس المركزي في لندن.

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على شخصين مصابين بجروح نتيجة الطعن، وأنها لا تتعامل مع الحادث في الوقت الحالي على أنه حادث إرهابي؛ وفقًا لـ"رويترز".

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