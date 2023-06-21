الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من عقوباته على روسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 4:04 مساءً

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق؛ لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلاً، التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الجمعة. وتتضمن الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، حظراً على مرور العديد من البضائع عبر روسيا، وردع الدول الثالثة التي تتهاون في منع موسكو من التهرب من عقوبات الكتلة، وفقاً لـ"بلومبرج". وتركز العقوبات على منع موسكو من الحصول على التقنيات المحظورة عبر دول أخرى، والتي تستخدمها روسيا في أرض المعركة بكييف.

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