الموفد الفرنسي يصل إلى لبنان لبحث مأزق عدم انتخاب رئيس للبلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 4:06 مساءً

وصل الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، اليوم "الأربعاء"، إلى بيروت؛ لبحث التوصل إلى حلّ بشأن المأزق الرئاسي في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وتستمرّ زيارة "لو دريان" حتى الجمعة، وسيلتقي عددًا من كبار المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، للبحث في المأزق الرئاسي بلبنان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به باريس على المستويين السياسي والاقتصادي، وبالتشاور مع اللجنة الخماسية التي تضم إلى جانب فرنسا: الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، وقطر؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأخفق البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي مجددًا في انتخاب رئيس، ليطيل من أمد حالة الجمود السياسي في البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر.

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