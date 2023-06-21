تركيا تجهز أبها للموسم المقبل .. والإدارة توقع مع مشعل المطيري حتى 2025

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 4:21 مساءً

قررت إدارة نادي أبها إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في جمهورية تركيا، اعتباراً من ( ٢-٧-٢٠٢٣ م ) لمدة ثلاثة أسابيع، وسيخوض الفريق من خلاله عدداً من المباريات الودية. وفي سياق متصل، وقعت إدارة النادي عقداً احترافياً مع اللاعب "مشعل المطيري" لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2025 مع أفضلية التجديد، قادماً من فريق أحد . وأنهى فريق أبها منافسات الموسم الماضي من دوري روشن السعودي للمحترفين في المركز الثاني عشر برصيد 33نقطة، جمعها من 10انتصارات، و3 تعادلات، و 17 هزيمة.

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