باريس.. انفجار غاز يُشعل النار في مبانٍ عدة ويهدم آخر جزئيًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - وقع انفجار غاز في الدائرة الخامسة بالعاصمة باريس؛ أدى إلى اشتعال النار في مبانٍ عدة، وانهيار مبنى بشكل جزئي اليوم الأربعاء.

وأصدرت الشرطة تحذيرات بتجنُّب الذهاب أو المرور قرب الدائرة الخامسة في باريس، بحسب "رويترز".

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