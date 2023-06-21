الجزائر تسجن رئيس وزرائها الأسبق بعد إدانته في قضية فساد

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محمد بن مسعود - الدمام - قضت محكمة بالجزائر، اليوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات، وغرامة قيمتها مليون دينار، على كلٍّ من: رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، وذلك في قضية ذات صلة بالفساد؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

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