انت الان تتابع عددهم 200 متدرب.. "تقنية القنفذة" تنفذ برنامج "التدريب التعاوني" للفصل الدراسي الأول 1443هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 5:48 مساءً

نفذت الكليةُ التقنية بالقنفذة برنامجَ التهيئة للتدريب التعاوني للفصل التدريبي الأول 1443هـ، أحد المقررات التدريبية التي تنفذ بالشراكة بين الكلية وجهات التدريب في القطاع العام والخاص، البرنامج استهدف المشمولين بالتدريب التعاوني المتوقع تخرجهم، وعددهم يقارب 200 متدرب. يأتي ذلك حرصًا من الكلية على رفع مستوى تأهيل متدربيها، وتهيئتهم للبيئة العملية، وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل، والاستفادة من الخبرات المتواجدة. فيما اشتمل البرنامج على العديد من المحاور؛ أهمها: طريقة إعداد تقرير التدريب التعاوني، وطريقة إنشاء السيرة الذاتية، وطرق التقديم على الوظائف، وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية. وأكدت الكلية التقنية أن الانضباط والالتزام خلال فترة التدريب يعكس مدى الاستعداد والجدية للمتدرب أمام جهات التدريب، ويساعد على توفير فرص وظيفية للمتدربين.

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