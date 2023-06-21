انت الان تتابع ‬الأهلي يُوقِّع اتفاقية رعاية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" لثلاثة مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقَّع النادي الأهلي السعودي اتفاقية رعاية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لمدة ثلاثة مواسم، وذلك اليوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هــ، الموافق 21 يونيو2023م.

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، المهندس طارق عبدالله خليفة، عن سعادته بتوقيع الرعاية مع شركة سايت، قائلاً: "إن هذه الاتفاقية خطوة واعدة في مسيرة النادي الرياضية للانطلاق إلى آفاق جديدة؛ بما يعزز ارتباط النادي ومكانته في المجتمع، ويلبي تطلعات جماهيره وأفراده. كما يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لخلق الفرص النوعية الجاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي؛ بما يرفع مستوى الحوكمة المالية والإدارية في الأندية الرياضية".

من جهته، عبَّر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، الدكتور سعد بن صالح العبودي، عن سعادته باتفاقية الرعاية مع نادي الأهلي السعودي، وصرح بأن "شركة سايت تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجيتها (2027-2023) الراميـة إلى إبراز خدمات الشركة ومنتجاتها في التقنيات الآمنة لشرائح المستفيدين كافة، وتقديم الدعم للقطاعات الوطنية المختلفة، ومن ذلك الاستثمار في القطاع الرياضي الذي لا يخفى أثره اجتماعيًّا واقتصاديًّا على المجتمع، وتعزيز الفرص التنموية فيه".