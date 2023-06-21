متعب الحربي على رادار نادي النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 7:40 مساءً

ذكرت تقارير صحفية أن نادي النصر، هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لقناة "الكأس"، بات متعب الحربي ظهير أيسر نادي الشباب أحد خيارات إدارة نادي النصر لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأول خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد. ويسعى مسؤولو نادي النصر لإبرام أكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على بطولتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا في الموسم الجديد.

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