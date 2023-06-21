انت الان تتابع بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال لـ"يا هلا بالعرفج": مؤسسة الوليد الإنسانية لا تتلقى أي مقابل مادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 7:59 مساءً

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا لسمو الأمير "الوليد بن طلال"، أجاب من خلاله عن سؤال عامل المعرفة العرفج حول صحة ما يتم تداوله في تقاضي مؤسسة الوليد الإنسانية رسومًا على المساعدات الإنسانية التي تقدمها، وكان الجواب صريحًا وواضحًا بأن مؤسسة الوليد الإنسانية لا تتلقى أي مقابل مادي من المستفيدين. جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء. وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الدكتور "راشد الشمري" وهو يتحدث عن علاقته بالمشي، وأهمية الرياضة، كما أنه خص البرنامج بتصريح حول العمل السينمائي الذي سيكون من تأليفه وإخراجه وتمثيله. وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو لسمو الأمير "الوليد بن طلال"، قدَّم من خلاله رسالة لنادي الاتحاد قائلاً: الاتحاد فريق عريق، وأعتبره شقيقًا لنادي الهلال. كما أبارك للاتحاد الحصول على الدوري. أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "نظام التفاهة"، وهو يتحدث عن لغة التافهين، وبعض مظاهر التفاهة. كما عرض مقطعًا لـ"تركي الحمود" وهو يتحدث عن الكتاب. وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الدكتور "عبدالله المدني" قصة أغنية "إلى عرفات الله" التي غنتها "أم كلثوم".

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