روميلو لوكاكو يقترب من الانضمام إلى الأهلي

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21 يونيو, 2023, 8:30 مساءً
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، مساء يوم الأربعاء، أن البلجيكي روميلو لوكاكو، قد ينضم إلى صفوف النادي الأهلي السعودي في صيف 2023.
كشف الصحفي "ماركو كونتيريو" عن تقديم النادي الأهلي عرضًا كبيرًا للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الموسم الصيفي الحالي.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "footmercato" بأن إدارة تشيلسي رفضت تمديد إعارة لوكاكو إلى إنترميلان الإيطالي، لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2024.
وأشار إلى أن تعثر بقاء روميلو لوكاكو مع إنتر جعله يغير موقفه، حيث بدأ يرحب بفكرة الانتقال، للعب لدوري روشن السعودي، حيث أصبح بات قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي .
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن الهلال قدم عرضًا شفهيًا براتب 20 مليون دولار في السنة، للتعاقد من اللاعب البلجيكي، وأن لوكاكو رفض كل العروض السعودية بنسبة 100 %.
ويلعب لوكاكو البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2021، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، والذي أعير إليه مرة أخرى في صيف 2022، لتنتهي إعارته بنهاية الموسم.
وسبق للمهاجم البلجيكي اللعب لعدة أندية أبرزها: أندرلخت، وست بروميتش ألبيون (إعارة)، إيفرتون، مانشستر يونايتد، كما يلعب مع منتخب بلجيكا منذ 2010.
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