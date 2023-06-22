انت الان تتابع قائمة أنمار الحائلي الوحيدة في سباق رئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يونيو, 2023, 9:50 مساءً

أعلن نادي الاتحاد عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية في الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م. وضمت القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية كلاً من : أنمار الحائلي مرشح للرئاسة ، أحمد عصام كعكي مرشح لنائب الرئيس ، و عبدالوهاب احمد عبدالوهاب عابد ، ممدوح عايد عويد الحربي ، وفيصل صالح علي التركي مرشحين لعضوية مجلس الإدارة . وبحسب ما كشفت عنه وزارة الرياضة فإن مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية سيتشكل بعدد لايقل عن 5 أعضاء ولايزيد على 9 من بينهم رئيس المجلس، ولا يختص بإدارة شؤون شركة النادي اليومية "الإدارية والرياضية والمالية" والتعاقدات، في حين سيكون مجلس إدارة شركة النادي مكونا من 7 أعضاء، من بينهم 5 يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة واثنان يرشحان من المؤسسة غير الربحية ويكون أحدهما رئيساً، ويشرف مجلس الشركة على جميع شؤون النادي ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق به.

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