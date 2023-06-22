انت الان تتابع أخضر الناشئين ينشد الفوز الثالث في كأس آسيا من بوابة الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يطمح المنتخب السعودي للناشئين في حصد الفوز الثالث على التوالي عندما يلتقي مع الصين يوم الخميس على استاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا، طاجيكستان مع أستراليا على استاد راجامانغالا في بانكوك.

ويتصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأستراليا، ونقطة لكل من طاجيكستان والصين، حيث ضمن المنتخب السعودي الفوز بصدارة المجموعة والعبور إلى الدور ربع النهائي.

وشدد عبدالوهاب الحربي مدرب المنتخب السعودي على أن ظروف هذه المباراة تعد مختلفة تمامًا عن المباريات الودية التي جمعت بين الفريقين قبل البطولة.

وقال المدرب: لعبنا مباراتين وديتين مع الصين من قبل، ونحن نعرف المنتخب الصيني جيدًا، هم فريق قوي ويمتلك القدرة على المنافسة في المجموعة.

وأضاف: لكن الفارق كبير بين المباريات الودية والمباريات الرسمية، ونحن سندخل هذه المباراة بعد أن ضمنا التأهل، وهذا سيكون له تأثير أيضًا، ولكن على الرغم من كل شيء فإن المنتخب الصيني قوي جدًا ونحن نحترمه كثيرًا.

وكشف: نحن بحاجة إلى التحسن في بعض الجوانب، وفي الوقت ذاته يجب أن نأخذ في الاعتبار أن لاعبينا ما زالوا في مرحلة التطور ولم يبلغوا مرحلة اكتمال النضوج.

وأردف بالقول: فريقنا يتضمن 23 لاعبًا، ونحن أتينا إلى هذه البطولة ونحن نؤكد للاعبين أن جميعهم لاعبون مهمون، ليس فقط من اللاعبين الذين يبدؤون في المباريات، بل أيضًا اللاعبون على مقاعد الاحتياط، ولهذا نريد أن نقوم بتطوير جميع اللاعبين الموجودين في التشكيلة.