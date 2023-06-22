شاهد.. خبير ومستشار في الإدمان يوجّه رسالة للمتعاطين: لستم كفارًا أو مجرمين.. لديكم سلوك يحتاج للعلاج فقط

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21 يونيو, 2023, 10:41 مساءً
وجَّه الدكتور سامي الحمود، الخبير والمستشار في الإدمان، عبر مستشفى صحة الافتراضي، في بث مباشر بمنصة تيك توك، رسالة مباشرة إلى متعاطي المخدرات، قال فيها: "أنت لستَ كافرًا بالله عز وجل.. ولستَ مجرمًا.. على العكس، أنت طيب، وأهلك طيبون، لكن لديك سلوك إدماني مخالف، يحاسبك عليه القانون بشكل بسيط؛ لذلك يجب أن تُعالج منه، وتتخلص من هذه السلوكيات؛ كي لا تسبب لك أضرارًا فقط".
جاء ذلك ضمن جهود وزارة الصحة في التوعية بأضرار المخدرات، وشرح طرق التعافي منها، ضمن سلسة من البث المباشر في تيك توك عبر مستشفى صحة الافتراضي، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، ويتم فيها مناقشة أضرار المخدرات وطرق التعافي منها، والآثار المترتبة على الإدمان، من خلال ظهور مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان، والإجابة عن استفسارات الموجودين بالبث.
ودعت الوزارة إلى أهمية التواصل والحصول على الخدمات المقدمة للتعافي من إدمان المخدرات، وذلك عبر خدمة الاستشارات الطبية من خلال الاتصال على الرقم (937)، أو عبر خدمة الاستشارات الطبية الفورية في تطبيق "صحتي"، إضافة إلى إمكانية حجز موعد في عيادة إرادة عبر تطبيق "صحتي"؛ وذلك للحصول على التوجيه الطبي المناسب، والنصائح التوعوية حول إدمان المخدرات. وعند تقييم الطبيب يتم تحويل الحالة إلى مستشفى صحة الافتراضي، الذي يوفر استشاريين وأطباء متخصصين "عن بُعد"؛ لاستكمال مرحلة العلاج، وفق خصوصية عالية للبيانات، والمعلومات الخاصة عن المريض.
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