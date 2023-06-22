انت الان تتابع شاهد.. خبير ومستشار في الإدمان يوجّه رسالة للمتعاطين: لستم كفارًا أو مجرمين.. لديكم سلوك يحتاج للعلاج فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وجَّه الدكتور سامي الحمود، الخبير والمستشار في الإدمان، عبر مستشفى صحة الافتراضي، في بث مباشر بمنصة تيك توك، رسالة مباشرة إلى متعاطي المخدرات، قال فيها: "أنت لستَ كافرًا بالله عز وجل.. ولستَ مجرمًا.. على العكس، أنت طيب، وأهلك طيبون، لكن لديك سلوك إدماني مخالف، يحاسبك عليه القانون بشكل بسيط؛ لذلك يجب أن تُعالج منه، وتتخلص من هذه السلوكيات؛ كي لا تسبب لك أضرارًا فقط".

جاء ذلك ضمن جهود وزارة الصحة في التوعية بأضرار المخدرات، وشرح طرق التعافي منها، ضمن سلسة من البث المباشر في تيك توك عبر مستشفى صحة الافتراضي، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، ويتم فيها مناقشة أضرار المخدرات وطرق التعافي منها، والآثار المترتبة على الإدمان، من خلال ظهور مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان، والإجابة عن استفسارات الموجودين بالبث.