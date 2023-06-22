رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة.. تستمر حتى الساعة 6 مساءً

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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