انت الان تتابع أبرز الملامح والتوقعات المناخية لدرجات الحرارة وهطول الأمطار لفصل الصيف هذا العام في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر كادر التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب" الإقليمي، التنبؤات الجوية الموسمية (للأشهر 7 و8 و9.. يوليو وأغسطس وسبتمبر) للعام 2023 للمملكة السعودية، مع التنويه باختلاف طريقة إعداد هذه النشرات الجوية عن غيرها من النشرات الجوية اليومية؛ حيث تخلو من تفاصيل دقيقة ويكون الهدف منها هو أخذ صورة عامة عن الأشهر القادمة.

تشير التوقعات لدرجة الحرارة السطحية بمشيئة الله، إلى ارتفاع درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل على معظم أنحاء المملكة السعودية بحوالى درجة إلى درجتين مئويتين عن المعدل العام، وتشير التقديرات الأولية إلى احتمالية تكرار حدوث موجات الحر، والتي يُتوقع أن تكون شديدة أحيانًا، لتبلغ درجات الحرارة حاجز (50 مئوية) في أكثر من مناسبة على أجزاء عديدة من مناطق (الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة).

تشير التوقعات بمشيئة الله لهطول أمطار أقل من المعدل على جنوب غرب المملكة بمناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) خلال شهر يوليو، مع عدم وجود توقعات لهطول أمطار هامة في ذات الشهر على باقي مناطق المملكة؛ على أن تتحسن تدريجيًّا فرص الأمطار ورقعتها خلال شهريْ أغسطس وسبتمبر، وتتسع رقعتها لتطال حينها مناطق أخرى.

كما أن هناك مؤشرات أولية على نشاط مبكر محتمل لمنخفض البحر الأحمر في شهر سبتمبر؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكاثر بعض السحب الركامية شمال وشمال غرب المملكة، مترافقة بأمطار رعدية، مع تنبيه من احتمالية تَشَكّل عواصف ترابية من السحب الركامية الجافة أحيانًا.