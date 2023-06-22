المسند: مناخ المملكة صيفًا مستقر ورتيب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 5:44 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن مناخ المملكة صيفًا مستقر ورتيب.. وأضاف عبر حسابه في تويتر: سماء صحو وحرارة شديدة نهارًا ومعتدلة مساءً؛ بسبب سيطرة الكتلة الهوائية المدارية القارية الجافة؛ وذلك من شهر #يونيو حتى #سبتمبر. وفي يونيو ويوليو تنشط رياح #البوارح الشمالية المثيرة للغبار خاصة في الجزء الشرقي من المملكة؛ بينما مرتفعات الجزء الجنوبي الغربي تنعم بأجواء معتدلة وممطرة أحيانًا، بسبب تقدم الجبهة الهوائية المدارية الرطبة.

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