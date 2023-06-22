انت الان تتابع عفيف.. تجهيز 16 موقعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 6:49 صباحاً

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، 15 جامعًا بالإضافة لمصلى العيد بالمحافظة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1444هـ. وأوضحت إدارة المساجد أن مواقع الصلاة هي: مصلى العيدين، وجامع الملك فيصل بن عبدالعزيز، جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، جامع الشيخ ابن باز، جامع الشيخ ابن عثيمين، جامع عفيف القديم (الشقاري)، وجامع فنجال الشيباني، وجامع الغويري، وجامع دباس، وجامع التقوى، وجامع العطيل، وجامع أنس بن مالك، وجامع علي بن الحسين، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع الأوقاف، وجامع السليمانية. ونبهت إلى أن وقت دخول الأئمة للصلاة سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة عند الساعة 5:38 دقيقة صباحًا في المواقع المحددة.

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