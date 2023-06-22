انت الان تتابع 19.2 مليار ريال الصادرات السعودية غير النفطية خلال أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 7:14 صباحاً

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل؛ موضحة أنها بلغت 19.2 مليار ريال. وتفصيلًا، تراجعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 31.2%؛ لتبلغ 19.2 مليار ريال مقابل 28 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022. ومقارنة بالشهر السابق (شهر مارس) تراجعت الصادرات 21.4%. وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي؛ وهو ما يتماشى مع رؤية 2030. إلى ذلك، تجاوزت الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 68 مليار ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر 19.2 مليار ريال الصادرات السعودية غير النفطية خلال أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.